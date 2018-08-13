"Барселона" завоевала Суперкубок Испании

Футболисты "Барселоны" одержали волевую победу над "Севильей" в матче за Суперкубок Испании, который состоялся в Марокко. Воскресная игра в Танжере завершилась победой "Барсы" со счетом 2:1. На гол Пабло Сарабии (9-я минута) "сине-гранатовые" ответили точными ударами Жерара Пике (42) и Усмана Дембеле (78). На 90-й минуте форвард "Севильи" Виссам Бен Йеддер не смог реализовать пенальти.

Суперкубок Испании-2018 впервые прошел в формате одного матча и был сыгран за пределами Испании.





















"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании. Фото AFP

"Барселона" в 13-й раз выиграла трофей, что является рекордным показателем среди всех испанских клубов.

Ранее стало известно, что "Барселона" объявила о покупке полузащитника "Баварии". Чилиец Артуро Видаль заменит в команде ушедшего в китайский клуб Паулиньо.

Также в конце июля мы писали, что "Барселона" подписала контракт с восьмилетним украинским футболистом. Радион Калашников играл за каталонский "Дамм", а первые шаги в футболе делал в Днепре, где и родился.

Напомним, что летом "Барселону" раскритиковали за попытку показать равенство между мужской и женской командами. Команды путешествовали в разных классах самолета.