Футболисты "Динамо" прогулялись по Днепру перед финалом Кубка Украины

Сегодня в Днепре состоится поединок за Кубок Украины между принципиальными соперниками киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн в виде текстовой трансляции на нашем сайте. Обе команды прибыли в Днепр накануне. "Бело-синие" поселились в отеле Axelhof Boutique Hotel, расположенном неподалеку от "Днепр-Арены".

В день игры около двух часов дня динамовцы вышли на традиционную прогулку по городу, где их встретили болельщики команды. Игроки не отказывали в автографах и фото. Игроки и тренерский штаб прошлись по живописному центральному парку имени Лазаря Глобы. Динамовцы выглядели сконцентрированными, очевидно настраиваясь на важный матч.

Ранее "Шахтер" прогулялся накануне финала Кубка Украины улицами Днепра: футболисты с удовольствием раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

После прогулки команду ждет обед и отдых, после которого – теоретическая установка и выезд на стадион. На "Днепр-Арену" динамовский автобус отправится в 18:50, более чем за полтора часа до стартового свистка.

Утром в конференц-зале "Днепр-Арены" состоялось предматчевое совещание, на котором среди прочих организационных вопросов было утверждено, в форме какого цвета сыграют обе команды. Динамовцы, которые являются номинальными хозяевами поля, проведут матч в форме синего цвета (голкипер в желтом), "горняки" – в традиционных оранжево-черных цветах (вратарь в зеленом).

Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча в 20:30.