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Футболисты "Тоттенхэма" разочаровались в Моуринью

22 января, 21:17

Игроки недовольный тренировками Жозе

Моуринью

Моуринью / Фото: Twitter

Игроки "Тоттенхэма" недовольны работой под руководством португальского тренера Жозе Моуринью. Футболисты лондонского клуба были рады назначению Моуринью, однако на данный момент разочаровались в специалисте, считая его тренировки устаревшими из-за упора на длинные забросы в атаку.

Читайте также: первый конфликт Моуринью в "Тоттенхэме" – Жозе выгнал звезду "шпор" с тренировки

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Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года, сменив на посту Маурисио Почеттино.

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В АПЛ "Тоттенхэм" не может победить уже четыре матча подряд – две ничьи и два поражения. Подопечные Моуринью пока занимают восьмую позицию в турнирной таблице, но могут улучшить свое положение после матча против аутсайдера чемпионата Англии – "Норвич Сити". В матче 22-го тура АПЛ "Тоттенхэм" минимально уступил "Ливерпулю".

Ранее мы рассказывали, что ведущий форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии пропустит Евро-2020. Моуринью и Саутгейт не смогут рассчитывать на Кейна в этом сезоне.

Смотрите, как команда Жозе Моуринью играла в Лиге чемпионов с "Баварией":

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: The Sun

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