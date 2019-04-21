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Футболисты "Ювентуса" искупались в шампанском и бросили своего тренера в бассейн

Сегодня, 13:09

Туринская команда лихо отмечает пятое кряду скудетто под руководством Массимилиано Аллегри

Игроки "Ювентуса", который досрочно стал чемпионом Италии, после победы над "Фиорентиной" подхватили главного тренера команды Массимилиано Аллегри и под бурные аплодисменты бросили его в бассейн в своей раздевалке. "Это скудетто, победу в чемпионате Италии надо праздновать, потому что стать чемпионом непросто. Мы завоевали титул, когда до конца еще пять туров, это показывает, насколько шикарным был у нас сезон", – заявил Аллегри. Отметим, что этот чемпионский титул "Юве" стал восьмым подряд для туринцев и пятым кряду с Аллегри у руля команды.

В раздевалке "Ювентуса" после матча с "Фиорентиной" шампанское лилось рикой – игроки "купались" в игристом, пели и танцевали. Интересно, что для лидера туринцев Роналду этот трофей стал 30-м в карьере. Португалец стал первым игроком в истории, который выигрывал чемпионаты Италии, Англии и Испании. Кстати, в текущем сезоне на счету Криштиану - 39 матчей за "Юве", в них он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач.

Как сообщалось ранее, Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе". "Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!" – пообещал Криштиану.

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Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Массимилиано Аллегри

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Сегодня|Спорт

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