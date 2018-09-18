"Шахтер" прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов, Фонсека взял 22 футболиста

Сегодня, 19:52

Точно не сыграют с немцами травмированные Дентиньо, Ордец и Нем, зато имеет шанс выйти на поле Кайоде


Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Вечером 18 сентября донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют с немецким "Хоффенхаймом". К матчу с немцами готовятся 22 футболиста, кроме травмированных Дентиньо, Ивана Ордеца и Веллингтона Нема, не попавших в предварительный список. Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов

На поединок вместе с командой отправился нигерийский форвард Оларенважу Кайоде, недавно вернувшийся в общую группу. Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Олег Данченко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Также во вторник пройдут два матча группы В. В Милане "Интер" встретится с "Тоттенхэмом". Итальянцы выступят на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. Смотреть "Интер" – "Тоттенхэм" можно смотреть на ТВ и в интернете.

А на "Камп Ноу" "Барселона" примет голландский ПСВ. "Барселона" не проигрывает на домашнем стадионе 26 матчей подряд, при этом 24 поединка они выиграли. А вот ПСВ не может выиграть в шести своих последних матчах на групповом этапе. "Барселона" – ПСВ онлайн можно в прямом эфире.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Шахтер Лига чемпионов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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