"Шахтер" прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов, Фонсека взял 22 футболиста

Точно не сыграют с немцами травмированные Дентиньо, Ордец и Нем, зато имеет шанс выйти на поле Кайоде

Вечером 18 сентября донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют с немецким "Хоффенхаймом". К матчу с немцами готовятся 22 футболиста, кроме травмированных Дентиньо, Ивана Ордеца и Веллингтона Нема, не попавших в предварительный список. Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов.

На поединок вместе с командой отправился нигерийский форвард Оларенважу Кайоде, недавно вернувшийся в общую группу. Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Олег Данченко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Также во вторник пройдут два матча группы В. В Милане "Интер" встретится с "Тоттенхэмом". Итальянцы выступят на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. Смотреть "Интер" – "Тоттенхэм" можно смотреть на ТВ и в интернете.

А на "Камп Ноу" "Барселона" примет голландский ПСВ. "Барселона" не проигрывает на домашнем стадионе 26 матчей подряд, при этом 24 поединка они выиграли. А вот ПСВ не может выиграть в шести своих последних матчах на групповом этапе. "Барселона" – ПСВ онлайн можно в прямом эфире.