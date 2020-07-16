Футбольный судья признался в роковой ошибке в пользу лидера Первой лиги

Продолжают пылать страсти вокруг матчей Первой украинской лиги. Мы писали, что тренер "Прикарпатья" рассказал о странном разговоре в судейской комнате. Вчера во встрече с "Ингульцем" в ворота гостей из Ивано-Франковска назначили 11-метровый в самой концовке.

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Президент "Ингульца" Дмитрий Поворознюк в комментарии meta-ratings.com.ua отреагировал на высказывания мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива, который назвал "Ингулец" "позорной командой барыг":

"Я судейство не комментирую потому, что зарплату рефери не плачу. Высказывания мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он высказал свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова спустя пару дней… У "Прикарпатья" было всего два удара по нашим воротам за матч, гости центр поля не переходили, просто у нашей команды не шел мяч в ворота. Мы заслуживали победу. Да, судья после матча признался, что ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья". Но при чем тут Поворознюк? Мы деньги судьям не возим и игры не покупаем. Об этом могу сказать со всей ответственностью. Пусть лучше мэр скажет, с каких денег игрокам были обещаны премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?"

"Ингулец" лидирует в Премьер-лиге и опережает "Минай" на три очка, "Агробизнес" – на четыре.

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Смотрите, как "Ингулец" готовился к участию в Премьер-лиге

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