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Футбольный судья рассказал, как его жестоко избил бывший игрок сборной России

6 сентября, 12:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Арбитр дал показания по скандальному делу Романа Широкова

Получила свое развитие конфликтная ситуация в российском футболе. Напомним, во время матча аматорских команд в августе экс-игрок "Зенита", "Спартака" и сборной России Роман Широков избил арбитра за то, что тот показал ему красную карточку.

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Теперь 39-летнему горе-спортсмену светит уголовная ответственность за жестокие действия на поле. Более того – адвокаты судьи Никиты Данченкова квалифицируют действия Широкова как покушение на убийство, пишет сайт Baza.

Роман Широков и Никита Данченко

Роман Широков и Никита Данченко / Фото: Championat.ru

Также в сеть попали показания рефери, в которых он рассказал о действиях бывшего футболиста:

"Когда я показал красную карточку, Широков Р. Н. сразу же бросился на меня и нанес несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу. Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. Когда я упал на газон, то потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

От боли я держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов. В этот момент Широков Р. Н. целенаправленно нанес сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришелся по моей кисти правой руки и левому глазу. Этим сильным ударом Широков Р. Н. разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришелся прямо в лицо без помех, то последствия могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой".

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Широкова пока что убрали с телеканала "Матч ТВ", где он работал экспертом. Уголовное же дело еще ведется.

Читайте о том, что делегацию сборной Украины задержали в Испании на таможне.

Вспомним, как "Бенфика" разгромила "Зенит" в Лиге чемпионов:

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