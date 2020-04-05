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"Гармаш приехал и потянул нас на дно": бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк "обвинил" партнера

5 апреля, 10:32

Елена Павлова

Обороняться в чемпионате Турции не сложно, но нужно и много атаковать

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк заявил, что в последних неудачных выступлениях турецкого клуба виноват арендованный у "Динамо" Денис Гармаш. Но оказалось, что партнер Дениса просто пошутил. Ранее мы писали, что Гармаш попал в символическую сборную турецкой Суперлиги по итогам тура.

"Недоволен последними результатами команды. Этот сезон получился ужасным. Первая половина, до зимы, еще была более-менее, с перепадами. Но после зимы стало хуже. Гармаш приехал, потянул нас на дно. Сейчас у команды сменился тренер, у него хорошая квалификация, с ним мы можем улучшить результаты. За пять дней работы он многое нам дал, но потом карантин остановил весь процесс. До этого у нас был, можно сказать, разброд в головах, было мало футбола, куча проблем. Пытались играть, но не получалось.

Обороняться не сложно, но в чемпионате Турции, если хочешь выигрывать, нужно и много атаковать. Много очков потеряли и в итоге оказались в зоне вылета. Но тут в чемпионате плотность большая. Можно выиграть два матча и подняться в таблице", – сказал Морозюк.

После 26 туров в Суперлиге "Ризеспор" занимает 16 место из 18 команд в турнирной таблице. Ранее мы писали, что дебютный гол Дениса Гармаша едва не принес "Ризеспору" победу над лидером чемпионата Турции.

Смотрите, как Николай Морозюк забивал за "Динамо":

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Денис Гармаш чемпионат Турции Николай Морозюк Ризеспор

Источник: zbirna.com

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