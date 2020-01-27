Премьерный гол Дениса Гармаша едва не принес "Ризеспору" победу над лидером чемпионата Турции

Украинский полузащитник отыграл в понедельник второй тайм матча против "Сивасспора"

Гармаш осваивается в форме "Ризеспора"

Примечательным для украинских поклонников футбола вышел сегодняшний матч чемпионата Турции, в котором "Сивасспор" принимал "Ризеспор". У гостей весь матч на правом фланге обороны провел украинец Николай Морозюк, а его партнер и соотечественник Денис Гармаш вышел на замену и едва не стал героем поединка. Напомним, как мы сообщали, "Динамо" отдало Гармаша "Ризеспору" в аренду на шесть месяцев. Еще один бывший киевлянин, Морозюк, в этом клубе выступает с лета.

"Сивасспор" лидирует в турецком первенстве с отрывом от "Фенербахче" в четыре очка. А команда украинцев находится лишь на 11-й позиции. В первом тайме соперники обошлись без голов. После перерыва на поле у "Ризеспора" вышел бывший динамовец Денис Гармаш. На 60-й минуте он открыл счет, найдя брешь в защитных редутах хозяев. Смотрите видео гола украинского полузащитника.

Однако стать героем ему было не суждено: лидер отыгрался на последней минуте – 1:1. Однако результат для гостей – вполне достойный.

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