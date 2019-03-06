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Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках

Сегодня, 11:57

25-летний нападающий забил уже 24 мяча за "Тоттенхэм" на европейской арене

Кейн установил рекорд
Кейн установил рекорд. Фото: AFP
Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f99/958/5c7f99958283b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f99/958/5c7f99958283b.jpg Футбол 25-летний нападающий забил уже 24 мяча за "Тоттенхэм" на европейской арене

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:0). Видеообзор матча "Боруссия" Д – "Тоттенхэм"

Благодаря этому Кейн с 24 голами стал лучшим бомбардиром английского клуба в еврокубках. По этому показателю он опередил бывшего нападающего команды Джермейна Дефо, который забил 23 гола, выступая за клуб в 2004-2007, а также в 2009-2013 годах.

25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэм Хотспур". В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал четыре голевые передачи. Также на его счету пять голов и одна результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В параллельном матче "Аякс" сенсационно разгромил "Реал" (4:1) на его стадионе и по сумме двух матчей завоевал путевку в четвертьфинал турнира.

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.

Анонс матча "Динамо" – "Челси":

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Тег Тоттенхэм, еврокубки, Гарри Кейн

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Championat.ru

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