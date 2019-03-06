Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" в еврокубках
25-летний нападающий забил уже 24 мяча за "Тоттенхэм" на европейской арене
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:0). Видеообзор матча "Боруссия" Д – "Тоттенхэм".
Благодаря этому Кейн с 24 голами стал лучшим бомбардиром английского клуба в еврокубках. По этому показателю он опередил бывшего нападающего команды Джермейна Дефо, который забил 23 гола, выступая за клуб в 2004-2007, а также в 2009-2013 годах.
25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэм Хотспур". В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал четыре голевые передачи. Также на его счету пять голов и одна результативная передача в семи матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
В параллельном матче "Аякс" сенсационно разгромил "Реал" (4:1) на его стадионе и по сумме двух матчей завоевал путевку в четвертьфинал турнира.
Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.
Анонс матча "Динамо" – "Челси":
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