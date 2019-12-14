Гаттузо проиграл дебютный матч во главе "Наполи": "Конечно, фанаты будут недовольны"

Наполи проиграл первый матч с новым главным тренером Дженнаро Гаттузо. В 16-м туре чемпионата Италии неаполитанцы дома уступили Парме (1:2). Ранее мы писали, что шторм "Санта Лючия" накрыл Италию и отложил дебют Гаттузо в качестве тренера "Наполи". Тем не менее, Гаттузо не стал посыпать голову пеплом.

"Я не считаю правильным говорить о невезении, поскольку стартовые 10 минут показали все. Это команда, которая имеет проблемы на психологическом уровне. "Наполи" не привык так долго не побеждать в Серии А. Эти игроки привыкли бросать вызов на вершине таблицы, поэтому изо всех сил стараются адаптироваться.

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Я беру на себя всю ответственность за это поражение. Конечно, фанаты будут недовольны – результаты не соответствуют ожиданиям.

Моя главная задача – помочь "Наполи" снова обрести спокойствие. Не хочу слушать разговоры о невезении. Нам предстоит проделать большую работу. Конечно, мы должны лучше обороняться, но все начинается с того, что у игроков в голове. Нужно снять напряжение и вернуться к тому, чем команда занималась в последние годы – играть в свободный футбол", – цитирует Гаттузо Football Italia.

Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи" после увольнения Карло Анчелотти. Интересно, что Анчелотти был уволен на следующий день после того, как вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

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