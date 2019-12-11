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"Храброе сердце" вернулся в Италию, свергнув с поста "Наполи" "Папу Карло"

11 декабря, 19:38

Дженнаро Гаттузо вновь возглавил итальянский клуб

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: AFP

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо. Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом остаются пока неизвестными.

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Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов.

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Последним клубом Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте.

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

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"Наполи", имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

Обзор последней игры Анчелотти у руля "Наполи"

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Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

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Наполи Карло Анчелотти Дженнаро Гаттузо

Источник: Сегодня|Спорт

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