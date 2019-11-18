Где может сыграть сборная Украины: в Будапеште открыли новый стадион под Евро-2020

Стадион в Будапеште может принять 68 тысяч болельщиков

В столице Венгрии открыли новую с иголочки арену, построенную специально под финальный турнир чемпионата Европы 2020 года. Арена имени легендарного форварда Ференца Пушкаша официально может вместить 67889 зрителей. Смотрите расписание и все матчи понедельника в отборе на Евро-2020.

Новый стадион в Будапеште построили на месте старого, который полностью снесли в 2016 году. Так же, как в свое время поступили с НСК "Олимпийский" в Киеве. Старая арена, "Непштадион" ("Народный"), 23 мая 1954 года принимала матч, в котором сборная Англии потерпела свое крупнейшее поражение – 1:7 от Венгрии. Строительство нового шло в 2017-2019 годах.

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Премьерный поединок венграм не очень удался: они проиграли в товарищеском матче Уругваю с Эдисоном Кавани и Луисом Суаресом в составе – 1:2. Именно форвард "ПСЖ" Кавани забил на арене первый мяч.

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На стадионе в Будапеште может сыграть и сборная Украины. Здесь запланировано провести три матча группового этапа и одну игру 1/8 финала. Сборная же Венгрии еще борется за путевку на Евро, ведь пока занимает второе место в группе Е. Завтра венгры играют важный матч в Уэльсе.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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