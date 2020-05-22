Где смотреть берлинское дерби в чемпионате Германии "Герта" – "Унион"

Список трансляций стартового матча 27-го тура чемпионата Германии на ТВ и в интернете

В пятницу, 22 мая, 27 тур чемпионата Германии откроется берлинским дерби "Гертой" и "Унионом". Матч состоится на столичном "Олимпиаштадионе" и начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть "Герта" – "Унион":

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Чемпионат Германии возобновился неделю назад. В первом туре после длительной паузы "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0), а вот "Унион" стал жертвой лидера Бундеслиги "Баварии", уступим мюнхенцам дома со счетом 0:2. Тем не менее, в турнирной таблице команды располагаются по соседству – на 11-12 местах, при этом "Герта" опережает "Унион" всего на один балл.

Смотрите, как "Унион" проиграл "Баварии":

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К слову, в прошедшем туре футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику, так как нарушил правила карантина. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнерую

Букмекеры считают "Герту" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Бруно Лаббадиа – 2.39, на ничью – 3.45, на победу "Унион" – 3.05.

Смотрите, как в Германии готовятся ко второму "карантинному" туру:

"Герта" – "Унион": как команды готовятся к берлинскому дерби. Видео Reuters

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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