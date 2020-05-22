Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата Германии

Все о поединках 27 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 27-го тура Бундеслиги, он станет вторым после возобновления сезона. Все поединки пока проходят при пустых трибунах, зато украинским болельщикам доступны прямые трансляции.

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Пятница, 22 мая

21:30 "Герта" – "Унион" Берлин

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.35 – 3.45 – 3.10

Суббота, 23 мая:

16:30 "Боруссия" М – "Байер"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.45 – 3.75 – 2.75

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16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 4.60 – 3.85 – 1.80

16:30 "Падерборн" – "Хоффенхайм"

Букмекеры: 3.20 – 3.90 – 2.15

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.20

19:30 "Бавария" – "Айнтрахт"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.15 – 9.20 – 16.0

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Воскресенье, 24 мая:

14:30 "Шальке" – "Аугсбург"

ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv

Букмекеры: 2.10 – 3.55 – 3.60

16:30 "Майнц" – "Лейпциг"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 6.40 – 5.00 – 1.47

19:00 "Кельн" – "Фортуна"

ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv

Букмекеры: 1.83 – 3.90 – 4.30

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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