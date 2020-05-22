Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата Германии

22 мая, 13:34

Алексей Андрейцев

Все о поединках 27 тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 27-го тура Бундеслиги, он станет вторым после возобновления сезона. Все поединки пока проходят при пустых трибунах, зато украинским болельщикам доступны прямые трансляции.

Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Читайте также: Где раньше была "желтая стена"... Репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии

Реклама

Пятница, 22 мая

21:30 "Герта" – "Унион" Берлин
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.35 – 3.45 – 3.10

Суббота, 23 мая:

16:30 "Боруссия" М – "Байер"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.45 – 3.75 – 2.75

Реклама

16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 4.60 – 3.85 – 1.80

16:30 "Падерборн" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 3.20 – 3.90 – 2.15

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.20

19:30 "Бавария" – "Айнтрахт"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.15 – 9.20 – 16.0

Реклама

Воскресенье, 24 мая:

14:30 "Шальке" – "Аугсбург"
ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.10 – 3.55 – 3.60

16:30 "Майнц" – "Лейпциг"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 6.40 – 5.00 – 1.47

19:00 "Кельн" – "Фортуна"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.83 – 3.90 – 4.30

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание результаты чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...