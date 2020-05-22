Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата Германии

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 27-го тура Бундеслиги, он станет вторым после возобновления сезона. Все поединки пока проходят при пустых трибунах, зато украинским болельщикам доступны прямые трансляции.
Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 22 мая
21:30 "Герта" – "Унион" Берлин
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.35 – 3.45 – 3.10
Суббота, 23 мая:
16:30 "Боруссия" М – "Байер"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.45 – 3.75 – 2.75
16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 4.60 – 3.85 – 1.80
16:30 "Падерборн" – "Хоффенхайм"
Букмекеры: 3.20 – 3.90 – 2.15
16:30 "Фрайбург" – "Вердер"
ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.20
19:30 "Бавария" – "Айнтрахт"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.15 – 9.20 – 16.0
Воскресенье, 24 мая:
14:30 "Шальке" – "Аугсбург"
ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.10 – 3.55 – 3.60
16:30 "Майнц" – "Лейпциг"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 6.40 – 5.00 – 1.47
19:00 "Кельн" – "Фортуна"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.83 – 3.90 – 4.30
Турнирная таблица чемпионата Германии:
Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:
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