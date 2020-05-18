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Футболист немецкого клуба извинился за то, что прикоснулся губами к одноклубнику во время матча

18 мая, 09:49

Олег Люлька

Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру

Бельгийский защитник берлинской "Герты" Дедрик Боята извинился за то, что в победном матче с с "Хоффенхаймом" (3:0) поцеловал своего одноклубника серба Марко Груйича, нарушив правила социального дистанцирования. Напомним, на выходных Бундеслига возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Это не было поцелуем или празднованием. Я извиняюсь за то, что дотронулся до лица Груйича. Я лишь давал ему указания по поводу стандартного положения. Мы определенно должны быть осторожны, нужно приспособиться к тому, как играть и праздновать в новых условиях", – написал у себя в Instagram Дедрик Боята

INSTAGRAM

Дедрик Боята и Марко Груйич

Дедрик Боята и Марко Груйич / Фото: Reuters

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Кстати, накануне Немецкая футбольная лига заявила, что игроков не будут наказывать за нарушение правил дистанцирования. Оказывается, они носят всего лишь рекомендательный характер.

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Ранее лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад. Знаменитый футболист во время пандемии придумал необычную альтернативу традиционному рукопожатию.

Смотрите сюжет о скандальных поцелуях звезд

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поцелуй чемпионат Германии Герта Дедрик Боята

Источник: Сегодня|Спорт

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