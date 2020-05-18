Футболист немецкого клуба извинился за то, что прикоснулся губами к одноклубнику во время матча

Бельгийский защитник берлинской "Герты" Дедрик Боята извинился за то, что в победном матче с с "Хоффенхаймом" (3:0) поцеловал своего одноклубника серба Марко Груйича, нарушив правила социального дистанцирования. Напомним, на выходных Бундеслига возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
"Это не было поцелуем или празднованием. Я извиняюсь за то, что дотронулся до лица Груйича. Я лишь давал ему указания по поводу стандартного положения. Мы определенно должны быть осторожны, нужно приспособиться к тому, как играть и праздновать в новых условиях", – написал у себя в Instagram Дедрик Боята
Кстати, накануне Немецкая футбольная лига заявила, что игроков не будут наказывать за нарушение правил дистанцирования. Оказывается, они носят всего лишь рекомендательный характер.
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Ранее лидер "Баварии" Томас Мюллер после замены дал своему тренеру пинок под зад. Знаменитый футболист во время пандемии придумал необычную альтернативу традиционному рукопожатию.
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