Футболист немецкого клуба извинился за то, что прикоснулся губами к одноклубнику во время матча

Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру

Бельгийский защитник берлинской "Герты" Дедрик Боята извинился за то, что в победном матче с с "Хоффенхаймом" (3:0) поцеловал своего одноклубника серба Марко Груйича, нарушив правила социального дистанцирования. Напомним, на выходных Бундеслига возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Это не было поцелуем или празднованием. Я извиняюсь за то, что дотронулся до лица Груйича. Я лишь давал ему указания по поводу стандартного положения. Мы определенно должны быть осторожны, нужно приспособиться к тому, как играть и праздновать в новых условиях", – написал у себя в Instagram Дедрик Боята

INSTAGRAM

Дедрик Боята и Марко Груйич / Фото: Reuters

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Кстати, накануне Немецкая футбольная лига заявила, что игроков не будут наказывать за нарушение правил дистанцирования. Оказывается, они носят всего лишь рекомендательный характер.

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