Где смотреть бомбовый полуфинал Кубка Америки Бразилия – Аргентина

Список трансляций поединка титанов в Белу-Оризонти – Лионель Месси против непобедимых хозяев

Лионель Месси против бразильцев. Фото: AFP

В ночь со вторника на среду в бразильском Белу-Оризонти состоится мега-матч – полуфинал футбольного Кубка Америки-2019 Бразилия – Аргентина. Начало встречи – в 3:30 ночи по киевскому времени. Фаворитом противостояния считаются бразильцы. На их выход в финал установлен коэффициент 1.40, тогда как на аргентинцев – 2.80. То есть вероятность попадания в следующий раунд команды Лионеля Месси расценивается всего в 33 процента, тогда как на успех бразильцев букмекеры дают 67 процентов.

Где смотреть матч Бразилия – Аргентина

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Напомним, что перед матчем 1/4 Кубка Америки с Венесуэлой (2:0) Месси впервые спел гимн Аргентины. Четыре года назад звездный форвард "Барселоны" заявил, что никогда этого не сделает. Но в итоге изменил свое решение.

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Также стало известно, что именно подарила Лионелю Месси на день рождения его жена. Антонелла Роккуццо оригинально поздравила пятикратного обладателя "Золотого мяча" с 32-летием. В качестве презента выступил персонализированный термос с именами всех членов семьи Месси: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто. Смысл подарка ясен – намек на сохранение в семье горячей любви, несмотря на любые внешние обстоятельства.

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