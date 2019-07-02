Презент с намеком: стало известно, что жена подарила Лионелю Месси на день рождения

Антонелла Роккуццо оригинально поздравила пятикратного обладателя "Золотого мяча" с 32-летием

Месси и его жена Антонелла. Фото: Getty Images

Сегодня стало известно, что Лионелю Месси на его недавнее 32-летие подарила его жена Антонелла Роккуццо. Подруга детства, впоследствии ставшая женой аргентинского футболиста, преподнесла на день рождения звезде "Барселоны" оригинальный презент. Фотографии подарка появились на странице Антонеллы в Instagram.

Это – персонализированный термос с именами всех членов семьи Месси: Лео, Тьяго, Матео, Чиро и Анто. Также на термосе есть фотографии старших детей пары, сидящих в креслах в форме футбольного мяча, и одетых во второй комплект формы "Барселоны" прошлого сезона. Смысл подарка ясен – намек на сохранение в семье горячей любви, несмотря на любые внешние обстоятельства.

Напомним, что Лионель Месси любит окружать себя оригинальными вещами. Например, этой весной Месси похвастался новым iPhone XSMax, который оценивается в 1300 евро. Однако в своем первозданном виде этот телефон оказался для Лионеля недостаточно хорошим, и он решил его слегка "обогатить". Форвард покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки до 7 тысяч евро. При этом на задней части телефона Месси поместил свой игровой 10-й номер, эмблему "Барселоны" и национальной сборной Аргентины, а также имена жены Антонеллы и своих детей – Тьяго, Чиро и Маттео.

Как известно, сейчас Лионель находится в расположении национальной сборной на Кубке Америки. На днях Месси впервые спел гимн Аргентины – это случилось перед матчем с Венесуэлой (2:0). 32-летний аргентинец спел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за сборную своей страны. Четыре года назад Месси заявил, что никогда это не сделает. Но в итоге изменил свое решение.

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