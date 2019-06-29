Ракицкий занервничал: Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем

Аргентинец заявлял, что никогда не будет исполнять национальный гимн, но поменял свое решение

Лионель Месси. Фото: AFP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0). 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду. Четыре года назад Месси заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.

"Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента", – сказал тогда Месси.

Недавно Месси признался, что хочет выиграть что-то выиграть со сборной Аргентины. Нападающий "Барселоны" трижды играл в финалах с национальной командой (ЧМ-2014 и дважды – Кубок Америки), но ни разу не добивался успеха. Вероятно, исполнение гимна стало последним козырем футболиста после невыразительного старта на турнире.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

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