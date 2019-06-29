Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Ракицкий занервничал: Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем

29 июня, 10:43

Аргентинец заявлял, что никогда не будет исполнять национальный гимн, но поменял свое решение

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0). 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду. Четыре года назад Месси заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.

"Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента", – сказал тогда Месси.

Недавно Месси признался, что хочет выиграть что-то выиграть со сборной Аргентины. Нападающий "Барселоны" трижды играл в финалах с национальной командой (ЧМ-2014 и дважды – Кубок Америки), но ни разу не добивался успеха. Вероятно, исполнение гимна стало последним козырем футболиста после невыразительного старта на турнире.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.


Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег гимн, Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

Вы сейчас просматриваете новость " Ракицкий занервничал: Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суперматчу быть: Бразилия и Аргентина сыграют между собой в полуфинале Кубка Америки

Сегодня, 00:30

Аргентинцы набрали ход после невыразительного старта на турнире

Сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай в Кубке Америки

Вчера, 09:35

Бразильцы стали первыми полуфиналистами домашнего первенства континента

Бразильский форвард покинул Кубок Америки из-за свинки

27 июня, 22:44

Ришарлисон заболел накануне четвертьфинального матча с Парагваем

Иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия

25 июня, 21:31

Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться

Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем: курьезное видео с Кубка Америки

25 июня, 14:39

Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок

Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки

25 июня, 12:28

Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно

15 наших звезд, которые умерли молодыми

Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели

Как понять, что в организме не хватает магния

Как стирать пуховик в стиральной машине

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Наzима об отношениях с Кридом: Его фанатки хотели меня убить

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот что происходит с человеком, который ест чеснок

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Сегодня, 09:30

Наша команда завоевала на Европейских играх 32 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:58

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 23:47

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 15:54

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь