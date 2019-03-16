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Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"

Сегодня, 11:35

Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

Фото: Премьер-лига
Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc2/b72/5c8cc2b725132.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc2/b72/5c8cc2b725132.png Футбол Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины

В субботу, 16 марта, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины: луганская Заря примет лидера турнирной таблице донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене" и начнется в 17:00. Встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете. Это будет последний матч для команд в рамках первого этапа Премьер-лиги.

"Шахтер" продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, а "Заря" не оставляет надежд догнать "Александрию" и побороться за бронзовые медали. Впереди – второй этап чемпионата Украины, поэтому любое потерянное очко на вес золота.

Сегодняшняя встреча – юбилейная 40 в истории противостояния. В предыдущих матчах 33 победы одержал "Шахтер", пять завершилось победой "Зари" и лишь в одном была зафиксирована ничья. Случилось это в первом круге текущего чемпионата. Тот матч ознаменовался чудовищным фолом Игоря Харатина против Тайсона, но в итоге игрок луганчан не понес никакого наказания. Сейчас его уже нет в клубе – во время зимней паузы он перебрался в "Ференцварош", тренируемый Ребровым.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.33, на ничью – 4.60, на победу "Зари" – 7.75.

 Смотреть "Заря" – "Шахтер":

  • 2+2, live

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков". 

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, где смотреть, Заря Луганск

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Сегодня|Спорт

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