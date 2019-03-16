Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"
Список трансляций центрального матча 22 тура чемпионата Украины
В субботу, 16 марта, состоится центральный матч 22-го тура чемпионата Украины: луганская Заря примет лидера турнирной таблице донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене" и начнется в 17:00. Встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете. Это будет последний матч для команд в рамках первого этапа Премьер-лиги.
"Шахтер" продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, а "Заря" не оставляет надежд догнать "Александрию" и побороться за бронзовые медали. Впереди – второй этап чемпионата Украины, поэтому любое потерянное очко на вес золота.
Сегодняшняя встреча – юбилейная 40 в истории противостояния. В предыдущих матчах 33 победы одержал "Шахтер", пять завершилось победой "Зари" и лишь в одном была зафиксирована ничья. Случилось это в первом круге текущего чемпионата. Тот матч ознаменовался чудовищным фолом Игоря Харатина против Тайсона, но в итоге игрок луганчан не понес никакого наказания. Сейчас его уже нет в клубе – во время зимней паузы он перебрался в "Ференцварош", тренируемый Ребровым.
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.33, на ничью – 4.60, на победу "Зари" – 7.75.
Смотреть "Заря" – "Шахтер":
- 2+2, live
Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть дерби Донбасса "Заря" – "Шахтер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Результаты опроса болельщиков: "Динамо" нужен новый тренер
По мнению 53 процентов проголосовавших, киевскому клубу пора уже найти замену Александру Хацкевичу
Маркос Антонио: "Шахтер" в Бразилии невероятно популярен"
Бразилец считает своими кумирами Каземиро и Филипе Коутиньо
Новичок "Шахтера" Тете: "Знал, что Украина – хорошая страна, а теперь понял, что она еще лучше"
Бразилец готов доказывать, что его высокая трансферная стоимость неслучайна
"Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса. Палкин: В будущем станут звездами европейского футбола
Гендиректор клуба считает, что за последние восемь месяцев клуб провел отличную трансферную кампанию