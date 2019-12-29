Где смотреть дерби Лондона "Арсенал" – "Челси" в чемпионате Англии

В Лондоне новый герой - Микель Артета / Фото: Reuters

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В чемпионате Англии продолжается Boxing day. 29 декабря в рамках 20 тура Премьер-лиги на стадионе "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" примет в столичном дерби "Челси". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале Setanta Украина и на сайте Oll.tv (в подписке). "Арсенал" – "Челси" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Это будет первое лондонское дерби для наставников обеих команд. Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси" во время летнего межсезонья, а Микель Артета принял "Арсенал" на прошлой неделе.

"Мы должны наладить общую структуру игры. Все, что мы делаем, должно быть правильным. Мы не можем требовать от игроков атаки просто нестись вперед. Нам нужно создать зону перед форвардами, которая бы связывала полузащиту и атаку. Мы должны быть лучшими на каждой позиции. Нам нужно проработать миллион возможных ситуаций, которые могут случиться на поле", – сказал Артета накануне встречи.

Букмекеры считают Челси фаворитом матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 2.30, на ничью – 3.80, на победу "Арсенала" – 2.90.

"Это сложный выезд к принципиальному лондонскому сопернику. Это крупный стадион, у противника есть сильные игроки, новый тренер, так что нам необходимо не терять концентрацию. Пару лет в "Ман Сити" он работал с одним из лучших тренеров, если не с величайшим тренером, ранее он был крайне умным футболистом, так что я просто не понимаю все эти разговоры об отсутствии опыта", – поделился своими ожиданиями встречи Лэмпард.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в предыдущий раз:

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