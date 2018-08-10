Где смотреть матч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Лестер"

Сегодня, 20:46

Список трансляций матча стартового тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Фото ФК "Манчестер Юнайтед"

Сегодня стартует чемпионат Англии по футболу сезона 2018/2019 годов. В стартовом матче первого тура Премьер-лиги сойдутся вице-чемпион прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" и примерявший золотые медали два года назад "Лестер". Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Во время летнего межсезонья "Манчестер Юнайтед" провел только два серьезных трансфера – из "Шахтера" в команду перешел бразилец Фред, а у "Порту" был приобретен защитник Диого Далот. Вместе с тем команда рассталась с голландским защитником Дэйли Блиндом, вернувшимся в "Аякс". В целом же главный тренер "манкунианцев" Жозе Моуринью говорит, что полностью доволен составом.

У "Лестера" пополнение намного солиднее – это Джеймс Мэддисон, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Филип Бенкович, Рашид Геззаль, Дэнни Уорд, Джонни Эванс. В целом "лисы" потратили на новых игроков 114 миллионов евро.  Но есть у клуба и существенные потери – пришлось расстаться с лидерами Риядом Марезом и Ахмедом Мусой.

Букмекеры о матче "Манчестер Юнайтед" – "Лестер":

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Жозе Моуринью – 1.55, на ничью – 3.90, на победу "Лестера" – 7.00.

Смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Лестер":

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Сегодня|Спорт

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