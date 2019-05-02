Где смотреть матч "Айнтрахт" – "Челси" в 1/2 финала Лиги Европы

Список трансляций полуфинального матча Лиги Европы во Франкфурте-на-Майне

Матч во Франкфурте снова соберет полный стадион. Фото: AFP

В четверг 2 мая, состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Айнтрахтом" и лондонским "Челси". Матч состоится в Германии на "Коммерцбанк-Арене" во Франкфурте-на-Майне. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете, а также ее можно будет посмотреть в записи.

Обе команды в текущем сезоне противостояли грандам из Украины – "Айнтрахт" в 1/16 финала обыграл донецкий "Шахтер", а "Челси" в 1/8 финала не заметил киевское "Динамо". Теперь же обидчики наших команды сойдутся в очном противостоянии. Интересно, что ранее команды ни разу не пересекались в официальных матчах.

"Айнтрахт" не проигрывает 11 матчей подряд в Лиге Европы на своем стадионе, одержав при этом девять побед. В этом сезоне только "Интер" сумел выстоять во Франкфурте (0:0). "Челси" в текущем евросезоне не проиграл еще ни одного матча, а во всех выездных встречах забивал как минимум один раз. В целом же лондонцы являются самой забивной командой турнира. На их счету 30 голов, у немцев на два меньше. Ранее мы писали, что "Челси" установил рекорд Англии по победам в еврокубках.

Напомним, что победитель Лиги Европы автоматически получает место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Если победитель Лиги Европы попадет в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, а "Челси" и "Айнтрахт" пока удерживают места в топ-4 своих лиг, вакантную путевку в групповой этап Лиги чемпионов получит бронзовый призер пятой по рейтингу ассоциации УЕФА (Франция).

Букмекеры считают "Челси" фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 2.40, на ничью – 3.30, на победу "Айнтрахта" – 3.10. По мнению экспертов, в финал турнира выйдут лондонцы – коэффициент на это равняется 1.45 против 2.70 на немцев.

Смотреть матч "Айнтрахт" – "Челси":

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