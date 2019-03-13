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Где смотреть матч "Бавария" – "Ливерпуль"

Сегодня, 13:55

Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон. Фото: AFP
Где смотреть матч "Бавария" – "Ливерпуль" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ec/681/5c88ec681bc36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ec/681/5c88ec681bc36.jpg Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Ливерпулем. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Бавария" – "Ливерпуль". Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Бавария" очень удачно играет против английских клубов на своем поле, выиграв четыре последних таких матча. "Ливерпуль" же проиграл четыре предыдущих поединка Лиги чемпионов в гостях.

Напомним, что первый матч этих команд в Англии завершилась вничью со счетом – 0:0. Равный и прогноз букмекеров на проход в четвертьфинал, они дают по 50 процентов каждой команде. В активе обоих клубов по пять самых главных еврокубковых трофеев. А "Бавария" может выйти в восьмой четвертьфинал подряд

Трансляция матча "Бавария" – "Ливерпуль на ТВ:

  • "Футбол 2", live
  • "Футбол 1", повтор (14.05, 09:10)
  • "Футбол 1", повтор (14.05, 16:45)

Трансляция матча "Бавария" – "Ливерпуль в интернете:

В прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов и английские фанаты хорошо отдохнули в Киеве:

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария

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Сегодня|Спорт

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