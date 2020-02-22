Где смотреть матч "Челси" – "Тоттенхэм" в чемпионате Англии

Список трансляций матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В субботу, 22 февраля, в рамках 27-го тура чемпионата Англии пройдет лондонское дерби: "Челси" на домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж" примет "Тоттенхэм". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Челси" – "Тоттенхэм" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Смотреть матч "Челси" – "Тоттенхэм":

Setanta Украина

Setanta Казахстан

Беларусь 5

BT Sport 1 (Великобритания)

Canal+ (Польша)

Canal+ (Франция)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Букмекеры считают "Челси" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 1.83, на ничью – 3.60, на победу "Тоттенхэма" – 4.60.

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Напомним, что нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ранее возглавлял "Челси". Мы уже писали, что Моуринью истерически смеялся, а потом мило улыбался детишкам во время сумасшедшей пресс-конференции. Жозе весело пообщался с журналистами перед матчем с "Челси".

"Тоттенхэм" посреди недели отыграл первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" и потерпел домашнее поражение со счетом 0:1.

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