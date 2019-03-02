Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины
Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете
В субботу, 2 марта, в стартовом туре 20-го тура чемпионата Украины в Чернигове на стадионе имени Гагарина местная "Десна" встретится с киевским "Динамо". Матч начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Ранее команды встречались между собой лишь дважды – в первом круге текущего чемпионата и в розыгрыше Кубка Украины прошлого сезона. Обе встречи завершились победами динамовцев. В Кубке "Динамо" победило со счетом 2:0, а в первом круге Премьер-лиги разгромило соперника со счетом 4:0.
Обе команды начали весеннюю часть чемпионата Украины с побед – "Десна" всухую обыграла другой столичный коллектив "Арсенал" (2:0), а "Динамо" разгромило луганскую "Зарю" (5:0).
Матч против "Десны" станет последним для киевлян перед встречей 1/8 финала Лиги Европы с Челси в Лондоне. Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.
Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом мата: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.25, на ничью – 5.00, на победу "Десны" – 10.00.
Смотреть матч "Десна" – "Динамо":
Футбол-1, live
Футбол-1, 23:40 (повтор)
Футбол-2, воскресенье, 07:50 (повтор)
Oll.tv (в подписке)
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