Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия" в чемпионате Украины

Список трансляций поединка второй и третьей команд Премьер-лиги

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" примет на своем поле "Александрию". Это будет поединок второй и третьей команд Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00. Встреча "Динамо" – "Александрия" будет показан в прямом эфире на ТВ.

На данный момент команды соседствуют в турнирной таблице, но их разделяет целых 13 очков. Вероятность того, что александрийцы смогут догнать киевлян минимальна. Тем не менее, очки им нужны, чтобы удержаться на третьем месте, дающее прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Киевляне же не оставляют надежд догнать "Шахтер", хотя после очного поединка даже президент клуба Игорь Суркис признал, что "Динамо" проиграло чемпионскую гонку.

Из-за дисквалификаций сегодня команде Александра Хацкевича не смогут помочь Никита Бурда, Денис Гармаш и Томаш Кендзера. Надолго выбыл из строя Беньямин Вербич. Не забываем, что вне игры уже длительное время находятся Йосип Пиварич, Фран Соль, Миккель Дуэлунд. А вот Артем Беседин уже вернулся в общую группу и может сегодня сыграть впервые в 2019 году.

У "Александрии" нет ни дисквалифицированных, ни травмированных игроков.

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.28, на ничью – 4.75, на победу "Александрии" – 9.50.

Стартовый свисток в исполнении главного арбитра встречи Максима Козиряцкого прозвучит в 17:00. Прямая трансляция поединка пройдет на телеканале "2+2".

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