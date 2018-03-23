В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский поединок между сборными Италии и Аргентины. Матч пройдет на нейтральном поле на стадионе "Этихад" в Манчестере. Одновременно с этим поединком в Испании пройдет матч Украина – Саудовская Аравия.

В своем предыдущем спарринге, который прошел в ноябре 2017 года, сборная Аргентины неожиданно уступила Нигерии со счетом 2:4. Для итальянцев последний поединок был официальным – против сборной Швеции в отборе на ЧМ-2018 (0:0).

Аналитики букмекерских контор считают Аргентину небольшим фаворитом матча с коэффициентом 2.40, тогда как на победу Италии можно сделать ставку с коэффициентом 3.20, а на ничью – за 3.25.

Матч Италия – Аргентина начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на спутниковых каналах.

Отметим, что также сегодня состоится поединок двух последних чемпионов мира Германия – Испания: трансляции матча.

Где смотреть матч Италия – Аргентина:

Arena Sport 4 (Сербия)

Arena Sport 4 (Хорватия)

beIN Sports France 2

Матч!Футбол 2 (Россия)

Nova Sport 2 (Чехия)

RAI 1 (Италия)

Sport 4 (Израиль)

Sport TV1 (Словения)

Teledeporte (Испания)