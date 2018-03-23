Где смотреть матч Италия – Аргентина
Расписание трансляций товарищеского матча в Манчестере на спутниковых каналах
В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский поединок между сборными Италии и Аргентины. Матч пройдет на нейтральном поле на стадионе "Этихад" в Манчестере. Одновременно с этим поединком в Испании пройдет матч Украина – Саудовская Аравия.
В своем предыдущем спарринге, который прошел в ноябре 2017 года, сборная Аргентины неожиданно уступила Нигерии со счетом 2:4. Для итальянцев последний поединок был официальным – против сборной Швеции в отборе на ЧМ-2018 (0:0).
Аналитики букмекерских контор считают Аргентину небольшим фаворитом матча с коэффициентом 2.40, тогда как на победу Италии можно сделать ставку с коэффициентом 3.20, а на ничью – за 3.25.
Матч Италия – Аргентина начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показана в прямом эфире на спутниковых каналах.
Отметим, что также сегодня состоится поединок двух последних чемпионов мира Германия – Испания: трансляции матча.
Где смотреть матч Италия – Аргентина:
Arena Sport 4 (Сербия)
Arena Sport 4 (Хорватия)
beIN Sports France 2
Матч!Футбол 2 (Россия)
Nova Sport 2 (Чехия)
RAI 1 (Италия)
Sport 4 (Израиль)
Sport TV1 (Словения)
Teledeporte (Испания)
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