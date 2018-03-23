Где смотреть матч последних чемпионов мира Германия – Испания

Все о трансляции товарищеского матча в Дюссельдорфе

В четверг, 23 марта, сборная Германии в Дюссельдорф на "Эспирит Арене" проведет товарищеский матч против команды Испании.

В последний раз команды пересекались в ноябре 2014 года. Тогда немцы одержали минимальную победу – 1:0.

Всего команды провели 10 поединков, трижды победу праздновали немецкие футболисты и четыре раза – испанцы.

Добавим, что Испания и Германия – последние чемпионы мира. "Красная фурия" побеждала на мундиале в 2010 году, а немцы являются действующими чемпионами.

Интересно, что легендарный аргентинец Диего Марадона считает Германию и Испанию – главными фаворитами предстоящего ЧМ-2018.

В этот раз букмекеры отдают предпочтение немцам: коэффициент на победу команды Йоахима Лева – 2.30, на ничью – 3.30, на победу Испании – 3.20.

Матч Германия – Испания начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на спутниковом ТВ.

Смотреть матч Германия – Испания:

ARD Das Erste / HD

beIN Sports France 1 / HD

beIN Sports MENA HD 3

BT Sport 3 / HD

Матч! ТВ / HD

Sport 1 (czech/svk) / HD

Sport 1 (hungary) / HD

Sport 1 Israel / HD

Sport TV1 (portugal) / HD

SportKlub 1 (croatia)

SportKlub 1 (montenegro) / HD

SportKlub 1 (serbia) / HD

SportKlub 1 (slovenia)

SuperSport 2 HD (alb)

SuperSport 5 za / HD

Telecinco (España) / HD

Telekom Sport RO 1 / HD

Telekom Sport RO 5

TV10 (sweden)

TV3 Sport (den) / HD

TVP Sport / HD (Poland)

Ulke TV (turkey) / HD

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Baltic

ViaSport 2 HD (norge)

Fox Sports 6 (nederland)

ViaPlay (denmark) / HD

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway) / HD

ViaPlay (sweden) / HD

Напомним, что сегодня товарищеский матч проведет сборная Украины. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия. Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия – текстовая трансляция на сайте segodnya.ua.