Где смотреть матч последних чемпионов мира Германия – Испания

Сегодня, 16:09

Все о трансляции товарищеского матча в Дюссельдорфе

Фото AFP
Фото AFP

В четверг, 23 марта, сборная Германии в Дюссельдорф на "Эспирит Арене" проведет товарищеский матч против команды Испании.

В последний раз команды пересекались в ноябре 2014 года. Тогда немцы одержали минимальную победу – 1:0.

Всего команды провели 10 поединков, трижды победу праздновали немецкие футболисты и четыре раза – испанцы.

Добавим, что Испания и Германия – последние чемпионы мира. "Красная фурия" побеждала на мундиале в 2010 году, а немцы являются действующими чемпионами.

Интересно, что легендарный аргентинец Диего Марадона считает Германию и Испанию – главными фаворитами предстоящего ЧМ-2018.

В этот раз букмекеры отдают предпочтение немцам: коэффициент на победу команды Йоахима Лева – 2.30, на ничью – 3.30, на победу Испании – 3.20.

Матч Германия – Испания начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на спутниковом ТВ.

Смотреть матч Германия – Испания:

ARD Das Erste / HD
beIN Sports France 1 / HD
beIN Sports MENA HD 3
BT Sport 3 / HD
Матч! ТВ / HD
Sport 1 (czech/svk) / HD
Sport 1 (hungary) / HD
Sport 1 Israel / HD
Sport TV1 (portugal) / HD
SportKlub 1 (croatia)
SportKlub 1 (montenegro) / HD
SportKlub 1 (serbia) / HD
SportKlub 1 (slovenia)
SuperSport 2 HD (alb)
SuperSport 5 za / HD
Telecinco (España) / HD
Telekom Sport RO 1 / HD
Telekom Sport RO 5
TV10 (sweden)
TV3 Sport (den) / HD
TVP Sport / HD (Poland)
Ulke TV (turkey) / HD
Viasat Jalkapallo Finland HD
Viasat Sport Baltic
ViaSport 2 HD (norge)
Fox Sports 6 (nederland)
ViaPlay (denmark) / HD
ViaPlay (finland)
ViaPlay (norway) / HD
ViaPlay (sweden) / HD

Напомним, что сегодня товарищеский матч проведет сборная Украины. Соперником команды Андрея Шевченко станет участник ЧМ-2018 Саудовская Аравия. Смотреть матч Украина – Саудовская Аравия – текстовая трансляция на сайте segodnya.ua.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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