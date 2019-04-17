Где смотреть матч Лиги чемпионов "Порту" – "Ливерпуль"

Расписание трансляций ответного четвертьфинального поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Фото: AFP

В среду, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 Лиги чемпионов "Порту" – "Ливерпуль". Футболисты "Порту" попытаются сотворить чудо и отыграться после поражения со счетом 0:2, которое они потерпели неделей ранее на стадионе "Энфилд". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн "Порту" – "Ливерпуль" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов. "У "Ливерпуля" есть преимущество, но я верю в нашу команду, – заявил мексиканский полузащитник "Порту" Эктор Эррера. – Верю, что мы сможем добиться хорошего результата и не дадим умереть нашей лигочемпионской мечте. У нас нет желания отомстить за поражение со счетом 0:5 в 2018 году. Тот результат остался в прошлом. У нас есть отличная возможность продолжать творить историю, и мы не собираемся ее упускать. В первом матче на "Энфилде" я увидел, что мы способны бороться на равных с командой уровня "Ливерпуля".

Как "Ливерпуль" забивал "Порту" на "Энфилде"

Где смотреть матч "Порту" – "Ливерпуль" 17 апреля

Среда, "Футбол-1", 22:00 live

Текстовый онлайн с фото и видео на segodnya.ua

на segodnya.ua Среда, Oll.tv (в подписке) 22:00 live

(в подписке) 22:00 live Четверг, "Футбол-2", 04:15 повтор

Четверг, "Футбол-1", 10:25 повтор

Четверг, "Футбол-2", 19:30 повтор

Пятница, "Футбол-1", 02:15 повтор

Также в среду пройдет матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": онлайн трансляция также доступна на нашем сайте.

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