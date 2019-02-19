Где смотреть матч "Лион" – "Барселона"
Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Во вторник состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лион" – "Барселона". Французский клуб занял второе место в группе и не пустил в плей-офф "Шахтер", а "Барселона" смогла выиграть группу с "Тоттенхэмом", "Интером" в "ПСВ". Матч в Лионе начнется в 22:00, на нашем сайте доступен текстовый онлайн "Лион" – "Барселона" с яркими фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.
Где смотреть матч "Лион" – "Барселона":
- текстовый онлайн "Лион" – "Барселона" с 22:00
- канал "Футбол 2", в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
- канал "Футбол 1" 20 февраля в 02:15, повтор
- канал "Футбол 1" 20 февраля в 10:25, повтор
- канал "Футбол 2" 20 февраля в 16:55, повтор
- канал "Футбол 1" 21 февраля в 07:45, повтор
- канал "Футбол 2" 21 февраля в 15:15, повтор
Эксперты считают гостей фаворитами как сегодняшнего матча, так и всего противостояния. Так, коэффициент на победу "Барселоны" во Франции равен 1.70, тогда как на победу "Лиона" можно сделать ставку с коэффициентом 4.80, а на ничью – 4.10. Котировки на проход: 1.13 – 6.60 в пользу испанского клуба.
Также во вторник пройдет еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн "Ливерпуль" – "Бавария" доступен на нашем сайте с 22:00.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Лион" – "Барселона"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раунд 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и результаты
Даты и время начала матчей стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, котировки букмекеров на проход