Где смотреть матч "Лион" – "Барселона"

Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Лео Месси. "Барселона" - фаворит матча с "Лионом". Фото: AFP

Где смотреть матч "Лион" – "Барселона" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/beb/559/5c6beb5590d63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/beb/559/5c6beb5590d63.jpg 2019-02-19T13:41:00+02:00 Футбол Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лион" – "Барселона". Французский клуб занял второе место в группе и не пустил в плей-офф "Шахтер", а "Барселона" смогла выиграть группу с "Тоттенхэмом", "Интером" в "ПСВ". Матч в Лионе начнется в 22:00, на нашем сайте доступен текстовый онлайн "Лион" – "Барселона" с яркими фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Где смотреть матч "Лион" – "Барселона":

текстовый онлайн "Лион" – "Барселона" с 22:00

с 22:00 канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

(в подписке), в прямом эфире канал "Футбол 1" 20 февраля в 02:15, повтор

канал "Футбол 1" 20 февраля в 10:25, повтор

канал "Футбол 2" 20 февраля в 16:55, повтор

канал "Футбол 1" 21 февраля в 07:45, повтор

канал "Футбол 2" 21 февраля в 15:15, повтор

Эксперты считают гостей фаворитами как сегодняшнего матча, так и всего противостояния. Так, коэффициент на победу "Барселоны" во Франции равен 1.70, тогда как на победу "Лиона" можно сделать ставку с коэффициентом 4.80, а на ничью – 4.10. Котировки на проход: 1.13 – 6.60 в пользу испанского клуба.

Также во вторник пройдет еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн "Ливерпуль" – "Бавария" доступен на нашем сайте с 22:00.

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