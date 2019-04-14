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Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Челси" в чемпионате Англии

Сегодня, 14:43

Список трансляций центрального матча 34-го тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Фото: AFP

В воскресенье, 14 апреля, в Ливерпуле состоится центральный матч 34-го тура чемпионата Англии: на "Энфилде" местный "Ливерпуль" примет лондонский "Челси". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ, а также в интернете. Также встречу можно будет пересмотреть в повторе.

Накануне матча в СМИ проводят параллели с поединком команд в 2014 году. Тогда мерсисайдцы претендовали на золотые медали, но за два тура до финиша уступили дома лондонцам после чудовищной ошибки капитана команды Стивена Джеррарда, поскользнувшегося на ровном месте. В итоге команда Брендана Роджерса уступила чемпионство "Манчестер Сити".

Сегодня "Ливерпуль" снова соперничает с "Сити" за лидерство в Премьер-лиге, но впереди еще шесть туров. Тем не менее, любая потеря очков может стать фатальной как для одних, так и для других.

"Челси" давно не рассчитывает на чемпионство, но сохраняет шансы на бронзовые медали. Они всего на один балл отстают от "Тоттенхэма", но в спину им дышат "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", не оставившие надежд финишировать в первой четверке. Для "синих" второй сезон без Лиги чемпионов станет катастрофой. Правда, у команды Маурицио Сарри есть запасной вариант в Лиге Европы.

На прошлой неделе "Ливерпуль" всухую обыграл "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа победа над "Порту" стала 400-й в тренерской карьере.

"Челси" на выезде минимально обыграл "Славию" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Обе команды в этом сезоне встречались с киевским "Динамо".

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 1.75, на ничью – 3.75, на победу "Челси" – 5.00.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Челси":

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Футбол-1, понедельник, 04:05 (повтор)
Футбол-2, понедельник, 12:30 (повтор)
Футбол-2, вторник, 06:25 (повтор)

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, где смотреть, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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