Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Челси"

В воскресенье, 4 марта, в 29 туре чемпионата Англии по футболу будет сыгран суперпоединок: "Манчестер Сити" принимает "Челси".

В турнирной таблице "МанСити" на первом месте – 75 очков, "Челси" безнадежно отстал – 53 (пятое место).

Тем не менее, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола высоко оценил работу своего коллеги Антонио Конте

"Что касается "Челси", то я думаю, может, не все даже понимают, что Антонио Конте сделал для АПЛ. Он представил иной способ атаки с пять игроками сзади. Это другая система, под которую многим командам пришлось подстраиваться. Конте – мастер тактики. Он сделал удивительные вещи, работая со сборной Италии и затем в Турине. Думаю, что Антонио оставит след в английском футболе. Я даже уверен в этом", – заявил Гвардиола.

У букмекеров фаворит встречи команда Гвардиолы. Котировки на победу "Манчестер Сити" – 1,53, на ничью – 4,33, на победу "Челси" – 6,00.

Начало поединка "Манчестер Сити" – "Челси" в 18:00 по киевскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси":

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Напомним, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.