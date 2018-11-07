Где смотреть матч "МанСити" – "Шахтер" в Лиге чемпионов

В среду "Шахтер" сыграет второй поединок против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Матч 7 ноября пройдет в Англии и начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте проходит онлайн трансляция "Манчестер Сити" – "Шахтер" с видео-повторами голов, яркими фотографиями и комментариями ключевых моментов встречи.

Расписание трансляций матча "Манчестер Сити" – "Шахтер":

канал "Футбол 2" 7 ноября в 22:00

сайт oll.tv (платно, в подписке)

онлайн матча "МанСити" – "Шахтер" с фото и видео-повторами

канал "Футбол 2" 8 ноября в 08:15

канал "Футбол 1" 8 ноября в 16:05

канал "Футбол 2" 9 ноября в 00:45

канал "Футбол 1" 9 ноября в 06:00

канал "Футбол 2" 9 ноября в 19:10

канал "Футбол 1" 10 ноября в 12:10

Напомним, что сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет всего 1.10, а котировка на то, что "МанСити" не проиграет и вовсе минимальна – 1.01! Ставку на победу "Шахтера" можно сделать за внушительный коэффициент 23, а на ничью – 11.5. Кроме того, букмекеры прогнозируют сегодня большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.83, тогда как на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.05.