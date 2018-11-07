Где смотреть матч "МанСити" – "Шахтер" в Лиге чемпионов
Расписание трансляций матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
В среду "Шахтер" сыграет второй поединок против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Матч 7 ноября пройдет в Англии и начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте проходит онлайн трансляция "Манчестер Сити" – "Шахтер" с видео-повторами голов, яркими фотографиями и комментариями ключевых моментов встречи.
Расписание трансляций матча "Манчестер Сити" – "Шахтер":
- канал "Футбол 2" 7 ноября в 22:00
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- онлайн матча "МанСити" – "Шахтер" с фото и видео-повторами
- канал "Футбол 2" 8 ноября в 08:15
- канал "Футбол 1" 8 ноября в 16:05
- канал "Футбол 2" 9 ноября в 00:45
- канал "Футбол 1" 9 ноября в 06:00
- канал "Футбол 2" 9 ноября в 19:10
- канал "Футбол 1" 10 ноября в 12:10
Напомним, что сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет всего 1.10, а котировка на то, что "МанСити" не проиграет и вовсе минимальна – 1.01! Ставку на победу "Шахтера" можно сделать за внушительный коэффициент 23, а на ничью – 11.5. Кроме того, букмекеры прогнозируют сегодня большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.83, тогда как на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.05.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч "МанСити" – "Шахтер" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"