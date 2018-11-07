Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер": арбитр назначил "левый" пенальти в ворота "горняков"

Текстовая трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов с яркими фото из Манчестера и видеоповторами голов и моментов

7 ноября "Шахтер" на выезде проводит матч против "Манчестер Сити" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сити оф Манчестер" начался в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовую трансляцию матча "МанСити" – "Шахтер" с видео-повторами голов.

"Манчестер Сити" – "Шахтер" 2:0

41 мин Виктор Коваленко получил мяч от Тайсона, вошел в штрафную соперника и сразу пробил – снова выше ворот

40 мин Организовали несколько атак футболисты украинского клуба, но лучшим моментом остается удар Болбата выше ворот. С большим трудом выходят со своем половины "горняки"

36 мин Интересно, что это уже не первая серьезная ошибка Кашшаи в матчах с украинскими командами. На Евро-2012 он был главным арбитром матча Украина – Англия и не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича

36 мин Тайсон прошел по левому флангу и отдавал на Исмаили, но слишком сильно

31 мин Моментище! Жезус вышел один на один с Пятовым, долго примерялся к удару и дождался, когда защитник "горняков" успеет прибежать и кинуться ему в ноги.

29 мин Показали повтор реакции тренера "МанСити" на пенальти. Даже Гвардиола, находящийся в разы дальше арбитра, видел, что фола не было, а его футболист просто уткнулся бутсой в газон. Но уже ничего не изменишь

27 мин Ответ "Шахтера"! Болбат метров с 11 пробивает – вышел ворот

25 мин ГОЛ! 2:0. Жесус реализует пенальти

24 мин ПЕНАЛЬТИ в ворота "Шахтера" назначает Виктор Кашшаи, и это грубейшая ошибка рефери. Стерлинг упал в штрафной "горняков" после того, как споткнулся о неровность газона. А арбитр усмотрел фол со стороны Матвиенко



22 мин С "боями" выходят из своей штрафной "горняки", под большим прессингом гости в Манчестере. игровое преимущество хозяев большое

20 мин Зинченко перехватил мяч после неудачной передачи Пятова своему защитнику и организовал атаку "МанСити" на левом фланге. Хорошо вошел в игру чемпионов Англии украинский футболист

17 мин Бернарду Силва из-за пределов штрафной проверил готовность Пятова. Вратарь "Шахтера" с этим ударом справился

13 мин ГОЛ! 1:0. Англичане забивают быстрый гол. Марез в штрафной "Шахтера" спокойно "накручивал" соперников и прострелил вдоль линии ворот, а Давиду Сильве осталось только подставить ногу

11 мин Зинченко подключился к атаке своей команды, отдал на Жесуса, который головой с отскоком от земли пробивает по воротам "горняков". Пятов в игре!

10 мин Первый удар наш! Мораес получил мяч на правом фланге, продвинулся в штрафной соперника на несколько метров и пробил низом – вратарь справился

9 мин Атака "МанСити" правым флангом завершилась первый в матче угловым. Подачу на ближнюю штангу отбил защитник "Шахтера"

8 мин Жесус получает мяч у штрафной "Шахтера", но арбитр зафиксировал офсайд, уже второй у англичан на старте поединка. Пока матч без ударов и опасных моментов

5 мин Полностью завладели хозяева инициативой. Чемпионы Украины если мяч и перехватывают, то через 1-2 паса его теряют

3 мин Много борьбы в центре поля за контроль мяча, который чаще, все же, на половине поля "горняков"

Матч начался! "Горняки" развели с центра поля и сразу последовала передача вперед. Правда, мяч тут же потеряли наши футболисты

Команды уже на поле. Отзвучал гимн Лиги чемпионов. До начала матча осталось 2 минуты

Арбитр – венгр Виктор Кашшаи.

Стали известны стартовые составы команд:

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 14. Лапорт, 7. Стерлинг Р., 20. Бернарду Силва, 35. Зинченко, 25. Фернандиньо, 21. Силва, 26. Марез, 33. Габриэл Жезус

Запасные: 49. Мурич А., 3. Данило, 30. Отаменди, 18. Делф, 19. Сане Л., 8. Гюндоган, 10. Агуэро

"Шахтер": 30. Пятов, 4. Кривцов, 44. Ракицкий, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 27. Майкон Барберан, 74. Коваленко Вик., 50. Болбат, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес

Запасные: 1. Шевченко Ал., 2. Бутко, 5. Хочолава, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 8. Кайоде, 9. Дентиньо

Сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет всего 1.10, а котировка на то, что "МанСити" не проиграет и вовсе минимальна – 1.01! Ставку на победу "Шахтера" можно сделать за внушительный коэффициент 23, а на ничью – 11.5. Кроме того, букмекеры прогнозируют сегодня большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.83, тогда как на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.05.

За сутки до матча футболисты "Шахтера" провели тренировку на арене в Манчестере:









































Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"

В турнирной таблице группы F Лиги чемпионов "Манчестер Сити" лидирует с 6-ю очками (две победы и поражение), а "Шахтер" с 2-мя очками занимает пока третье место (две ничьи и поражение). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в 1/8 финала ЛЧ, третья перейдет в плей-офф Лиги Европы, четвертая покинет еврокубки.





N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 0 1 6-3 6 2 ЛИОН ЛИОН 3 1 2 0 7-6 5 3 ШАХТЕР ШАХТЕР 3 0 2 1 4-7 2 4 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 3 0 2 1 6-7 2

Напомним, что 23 октября в третьем туре ЛЧ "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" со счетом 3:0. Видео голов матча в Харькове:

Параллельно с матчем "Манчестер Сити" – "Шахтер" в среду в Лиге чемпионов проходит поединок чемпионов Италии и команды Жозе Моуринью. Онлайн матча "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" с видео-повторами голов идет на нашем сайте.