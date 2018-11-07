Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер": арбитр назначил "левый" пенальти в ворота "горняков"
Текстовая трансляция матча 4-го тура Лиги чемпионов с яркими фото из Манчестера и видеоповторами голов и моментов
7 ноября "Шахтер" на выезде проводит матч против "Манчестер Сити" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сити оф Манчестер" начался в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовую трансляцию матча "МанСити" – "Шахтер" с видео-повторами голов.
"Манчестер Сити" – "Шахтер" 2:0
41 мин Виктор Коваленко получил мяч от Тайсона, вошел в штрафную соперника и сразу пробил – снова выше ворот
40 мин Организовали несколько атак футболисты украинского клуба, но лучшим моментом остается удар Болбата выше ворот. С большим трудом выходят со своем половины "горняки"
36 мин Интересно, что это уже не первая серьезная ошибка Кашшаи в матчах с украинскими командами. На Евро-2012 он был главным арбитром матча Украина – Англия и не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича
36 мин Тайсон прошел по левому флангу и отдавал на Исмаили, но слишком сильно
31 мин Моментище! Жезус вышел один на один с Пятовым, долго примерялся к удару и дождался, когда защитник "горняков" успеет прибежать и кинуться ему в ноги.
29 мин Показали повтор реакции тренера "МанСити" на пенальти. Даже Гвардиола, находящийся в разы дальше арбитра, видел, что фола не было, а его футболист просто уткнулся бутсой в газон. Но уже ничего не изменишь
27 мин Ответ "Шахтера"! Болбат метров с 11 пробивает – вышел ворот
25 мин ГОЛ! 2:0. Жесус реализует пенальти
24 мин ПЕНАЛЬТИ в ворота "Шахтера" назначает Виктор Кашшаи, и это грубейшая ошибка рефери. Стерлинг упал в штрафной "горняков" после того, как споткнулся о неровность газона. А арбитр усмотрел фол со стороны Матвиенко
22 мин С "боями" выходят из своей штрафной "горняки", под большим прессингом гости в Манчестере. игровое преимущество хозяев большое
20 мин Зинченко перехватил мяч после неудачной передачи Пятова своему защитнику и организовал атаку "МанСити" на левом фланге. Хорошо вошел в игру чемпионов Англии украинский футболист
17 мин Бернарду Силва из-за пределов штрафной проверил готовность Пятова. Вратарь "Шахтера" с этим ударом справился
13 мин ГОЛ! 1:0. Англичане забивают быстрый гол. Марез в штрафной "Шахтера" спокойно "накручивал" соперников и прострелил вдоль линии ворот, а Давиду Сильве осталось только подставить ногу
11 мин Зинченко подключился к атаке своей команды, отдал на Жесуса, который головой с отскоком от земли пробивает по воротам "горняков". Пятов в игре!
10 мин Первый удар наш! Мораес получил мяч на правом фланге, продвинулся в штрафной соперника на несколько метров и пробил низом – вратарь справился
9 мин Атака "МанСити" правым флангом завершилась первый в матче угловым. Подачу на ближнюю штангу отбил защитник "Шахтера"
8 мин Жесус получает мяч у штрафной "Шахтера", но арбитр зафиксировал офсайд, уже второй у англичан на старте поединка. Пока матч без ударов и опасных моментов
5 мин Полностью завладели хозяева инициативой. Чемпионы Украины если мяч и перехватывают, то через 1-2 паса его теряют
3 мин Много борьбы в центре поля за контроль мяча, который чаще, все же, на половине поля "горняков"
Матч начался! "Горняки" развели с центра поля и сразу последовала передача вперед. Правда, мяч тут же потеряли наши футболисты
Команды уже на поле. Отзвучал гимн Лиги чемпионов. До начала матча осталось 2 минуты
Арбитр – венгр Виктор Кашшаи.
Стали известны стартовые составы команд:
"Манчестер Сити": 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 14. Лапорт, 7. Стерлинг Р., 20. Бернарду Силва, 35. Зинченко, 25. Фернандиньо, 21. Силва, 26. Марез, 33. Габриэл Жезус
Запасные: 49. Мурич А., 3. Данило, 30. Отаменди, 18. Делф, 19. Сане Л., 8. Гюндоган, 10. Агуэро
"Шахтер": 30. Пятов, 4. Кривцов, 44. Ракицкий, 22. Матвиенко Н., 31. Исмаили, 6. Степаненко, 27. Майкон Барберан, 74. Коваленко Вик., 50. Болбат, 7. Тайсон, 10. Жуниор Мораес
Запасные: 1. Шевченко Ал., 2. Бутко, 5. Хочолава, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 8. Кайоде, 9. Дентиньо
Сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет всего 1.10, а котировка на то, что "МанСити" не проиграет и вовсе минимальна – 1.01! Ставку на победу "Шахтера" можно сделать за внушительный коэффициент 23, а на ничью – 11.5. Кроме того, букмекеры прогнозируют сегодня большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.83, тогда как на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.05.
За сутки до матча футболисты "Шахтера" провели тренировку на арене в Манчестере:
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
Тренировка "Шахтера" накануне матча с "Манчестер Сити"
В турнирной таблице группы F Лиги чемпионов "Манчестер Сити" лидирует с 6-ю очками (две победы и поражение), а "Шахтер" с 2-мя очками занимает пока третье место (две ничьи и поражение). Первые две команды по итогам группового этапа выйдут в 1/8 финала ЛЧ, третья перейдет в плей-офф Лиги Европы, четвертая покинет еврокубки.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|2
|ЛИОН
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|3
|ШАХТЕР
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
Напомним, что 23 октября в третьем туре ЛЧ "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" со счетом 3:0. Видео голов матча в Харькове:
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