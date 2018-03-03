В субботу соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" на выезде сыграет с лидером чемпионата Италии "Наполи" в рамках 27 тура Серии А.

Поединок "Наполи" – "Рома" начнется в 21:45 по киевскому времени.

"Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая "Ювентус", имеющий игру в запасе, на четыре очка. "Рома" идет на пятом месте (50 очков). Ответный поединок "Рома" – "Шахтер" в Лиге чемпионов состоится 13 марта.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Наполи" составляет 1.55, тогда как на победу "Ромы" 6.00, а на ничью – 4.50.

Матч "Наполи" – "Рома" не покажут на украинском ТВ. Смотреть поединок можно на спутниковых каналах.

Где смотреть матч "Наполи" – "Рома":

5 PLUS (Израиль)

Arena Sport 4 (Сербия, Хорватия)

beIN Sports (Испания)

BT Sport 2 (Великобритания)

Canal 9 (Дания)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Digi Sport 2 (Румыния)

Eleven Sports 2 (Польша)

Матч!Футбол 2 (Россия)

Setanta Sports +

Sky Calcio 1 (Италия)

Sport 1 (Чехия, Словакия)

Sport TV1 (Словения)

Sport TV3 (Португалия)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

Viasat Jalkapallo (Финляндия)

ViaSport 2 (Норвегия)

Также в субботу пройдет другой интересный матч в чемпионате Италии: смотреть матч "Лацио" – "Ювентус" также можно на спутниковых каналах.