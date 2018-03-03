Где смотреть матч "Наполи" – "Рома"
Список трансляций поединка 27 тура чемпионата Италии на спутниковых каналах
В субботу соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" на выезде сыграет с лидером чемпионата Италии "Наполи" в рамках 27 тура Серии А.
Поединок "Наполи" – "Рома" начнется в 21:45 по киевскому времени.
"Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая "Ювентус", имеющий игру в запасе, на четыре очка. "Рома" идет на пятом месте (50 очков). Ответный поединок "Рома" – "Шахтер" в Лиге чемпионов состоится 13 марта.
Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Наполи" составляет 1.55, тогда как на победу "Ромы" 6.00, а на ничью – 4.50.
Матч "Наполи" – "Рома" не покажут на украинском ТВ. Смотреть поединок можно на спутниковых каналах.
Где смотреть матч "Наполи" – "Рома":
5 PLUS (Израиль)
Arena Sport 4 (Сербия, Хорватия)
beIN Sports (Испания)
BT Sport 2 (Великобритания)
Canal 9 (Дания)
Cosmote Sport 1 (Греция)
Digi Sport 1 (Венгрия)
Digi Sport 2 (Румыния)
Eleven Sports 2 (Польша)
Матч!Футбол 2 (Россия)
Setanta Sports +
Sky Calcio 1 (Италия)
Sport 1 (Чехия, Словакия)
Sport TV1 (Словения)
Sport TV3 (Португалия)
SuperSport 2 (Албания)
Tivibu Spor 2 (Турция)
Viasat Jalkapallo (Финляндия)
ViaSport 2 (Норвегия)
Также в субботу пройдет другой интересный матч в чемпионате Италии: смотреть матч "Лацио" – "Ювентус" также можно на спутниковых каналах.
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