Марадона назвал фаворита ЧМ-2018, и это не Аргентина
Знаменитый футболист считает, что лучшие шансы выиграть мундиаль у Германии и Испании
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона считает, что сборные Испании и Германии входят в число фаворитов чемпионата мира-2018, а команда Франции таким статусом не обладает.
"Сборная Франции – хорошая команда, за нее выступают сильные игроки, такие, как Погба, но она не является фаворитом турнира, – сказал чемпион мира-1986 Марадона. – Было бы здорово, если бы в сборную вернулся Рибери (ранее завершивший карьеру в национальной команде). Для меня фавориты турнира – Германия и Испания".
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.
Вчера стало известно, что сборная Англии будет везти в Россию свои продукты и поваров. Британцы опасаются, чтобы их не отравили на ЧМ-2018.
Ранее британский политик Стивен Киннок предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну.
Кроме того, правительство Исландии обдумывает вариант бойкота мирового первенства. Возможный демарш может коснуться официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.
Вы сейчас просматриваете новость "Марадона назвал фаворита ЧМ-2018, и это не Аргентина". Другие Чемпионат мира 2018 Россия смотрите в блоке "Последние новости"