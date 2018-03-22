Марадона назвал фаворита ЧМ-2018, и это не Аргентина

Сегодня, 10:45

Знаменитый футболист считает, что лучшие шансы выиграть мундиаль у Германии и Испании

Марадона в игре. Фото AFP
Марадона в игре. Фото AFP

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона считает, что сборные Испании и Германии входят в число фаворитов чемпионата мира-2018, а команда Франции таким статусом не обладает.

"Сборная Франции – хорошая команда, за нее выступают сильные игроки, такие, как Погба, но она не является фаворитом турнира, – сказал чемпион мира-1986 Марадона. – Было бы здорово, если бы в сборную вернулся Рибери (ранее завершивший карьеру в национальной команде). Для меня фавориты турнира – Германия и Испания".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Вчера стало известно, что сборная Англии будет везти в Россию свои продукты и поваров. Британцы опасаются, чтобы их не отравили на ЧМ-2018.

Ранее британский политик Стивен Киннок предложил перенести ЧМ-2018 в другую страну.

Кроме того, правительство Исландии обдумывает вариант бойкота мирового первенства. Возможный демарш может коснуться официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов. 
футбол, ЧМ-2018, Диего Марадона

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Р-спорт

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