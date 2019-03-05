Где смотреть матч "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Фото: AFP

Где смотреть матч "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e41/aa2/5c7e41aa21dab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e41/aa2/5c7e41aa21dab.jpg 2019-03-05T11:30:24+02:00 Футбол Список трансляций ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Сегодня определится четвертьфиналист Лиги чемпионов. В Мадриде сыграют "Реал" и амстердамский "Аякс". Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Аякс".

За последнюю неделю "Реал" дважды проиграл принципиальному сопернику "Барселоне", сначала в полуфинале национального кубка, а потом в чемпионате. А у голландцев серия из трех побед подряд, после домашнего фиаско с испанцами. Напомним, что в первом поединке 1/8 финала "Реал" на выезде добыл победу – 2:1. Первый гол в матче, который забил "Аякс", был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам.

Букмекеры о матче "Реал" – "Аякс". Котировки на победу "Реала" – 1.62, на ничью – 4.50, на победу "Аякса" – 5.25. Коэффициенты на проход "Реала" – 1.10, на проход "Аякса" – 6.00.

Список трансляций матча "Реал" – "Аякс":

"Футбол 1", live

"Футбол 2", (повтор 06.03 в 09.10)

"Футбол 1" (повтор 06.03 в 16:50)

oll.tv, live (в подписке)

Напомним, что 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с "Челси":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.