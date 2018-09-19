Где смотреть матч "Реал" – "Рома" в Лиге чемпионов
Список трансляций матча группы G со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете
Мадридский "Реал" начнет защиту своего третьего подряд трофея Лиги чемпионов домашним матче против полуфиналиста прошлого сезона итальянской "Ромы". Поединок состоится 19 сентября в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
Команды провели между собой 12 матчей: шесть побед у "Реала", четыре – у "Ромы". При этом, испанцы забили 19 мячей, а на счету итальянцев только 10.
Летом "Реал" сменил тренера – Зинедина Зидана заменил Хулен Лопетеги, а также потеряли своего многолетнего лидера Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус". Несмотря на это "сливочные" начали сезон с трех побед. Только в предыдущем поединке не смогли обыграть "Атлетик".
"Рома" стартовала в чемпионате Италии неудачно: за четыре тура команда успела один раз проиграть и дважды сыграть в ничью.
Букмекеры считают "Реал" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Хулена Лопетеги – 1.28, на ничью – 6.25, на победу "Ромы" – 9.75.
Смотреть "Реал" – "Рома":
Футбол-1, live
Футбол-1, четверг, 20 сентября, 8:15 (повтор)
Футбол-2, четверг, 20 сентября, 13:30 (повтор)
OLL.tv (в подписке)
Напомним, сегодня в Харькове донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". Матч начнется в 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм" онлайн смотреть можно на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.
Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
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