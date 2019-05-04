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Где смотреть матч "Шахтер" – "Львов" в чемпионате Украины

4 мая, 15:54

Список трансляций матча 27 тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет юбилейный 50-й домашний матч в ОСК "Металлист". В 27-м туре чемпионата Украины "горняки" примут "Львов". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также встречу покажут в записи. Также "Шахтер" вновь покажет все происходящее вокруг матча.

Онлайн начнется по прибытии "оранжево-черных" на ОСК "Металлист". Готовность стадиона, Fan Fest, абонементы-2019/20, состав и свежие новости команды – в прямых включениях с гостями эфира. А непосредственно во время игры болельщики смогут следить за эмоциями Паулу Фонсеки, тренерского штаба и запасных "Шахтера".

"Шахтер" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата, опережая "Динамо" на семь баллов, а "Львов" замыкает первую шестерку, отставая от ближайшей команды на три очка. Для завоевания путевки в Лигу Европы львовянам необходимо занимать как минимум пятое место, и это при условии, что "Шахтер" обыграет "Ингулец" в финале Кубка Украины. Кстати, ранее Владимир Езерский заявил, что встреча "Шахтера" и "Львова" - это мини-игра чемпионата Бразилии.

Из-за дисквалификаций поединок в Харькове пропустят игроки "Львова" Владислав Приймак и Мартан, а вот у "горняков" пополнение – Тайсон отбыл свое наказание за перебор карточек и возвращается в строй.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу Паулу Фонсеки – 1.13, на ничью – 6.50, на победу "Львова" – 16.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Львов":

  • Футбол-2, Live
  • Oll.tv (в подписке)
  • Футбол-1, воскресенье, 02:00 (повтор)
  • Футбол-2, воскресенье, 11:40 (повтор)
  • Футбол-2, понедельник, 08:15 (повтор)
  • Футбол-2, понедельник, 14:50 (повтор)

Ранее предстоящий матч прокомментировал Юрий Вирт: "Поединок "Шахтера" и "Львова" можно назвать "бразильским дерби". Юрий Вирт, поигравший в составе двух клубов, рассказал, за счет чего футболисты "Львова" могут дать бой лидерам чемпионата Украины.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, где смотреть, ФК Львов

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Сегодня|Спорт

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