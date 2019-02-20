Где смотреть матч "Шальке" – "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов

Список трансляций поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Фото: Twitter

Где смотреть матч "Шальке" – "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d76/13d/5c6d7613d39ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d76/13d/5c6d7613d39ec.jpg 2019-02-20T17:46:00+02:00 Футбол Список трансляций поединка Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня завершится программа первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене" между собой сыграют "Шальке" и "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте пройдет онлайн "Шальке" – "Манчестер Сити".

В этом матче между собой могут сыграть два украинских футболиста – Евгений Коноплянка защищает цвета немецкого клуба, а Александр Зинченко выступает в составе англичан. Больше шансов сыграть сегодня у Зинченко, который неплохо провел предыдущие поединки, а вот Коноплянка нерегулярно выходит на поле в составе "Шальке".

Ранее одноклубник Александра Зинченко высмеял одежду украинца. "Я так одевался семь лет назад", – признался Кевин де Брейне.

Что касается самого противостояния, то "Шальке" и "Сити" до этого пересекались на международной арене трижды. В далеком 1976-м и в 2008 году. Две победы одержали англичане и одна виктория на счету немцев.

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 1.26, на ничью – 6.25, на победу – 10.00. Не сомневаются букмекеры в проходе англичан в следующий раунд. Вероятность такого исхода двухматчевого противостояния оценивается коэффициентом 1.20 против 11.00 на "Шальке".

Смотреть "Шальке" – "Манчестер Сити":

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