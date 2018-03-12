В последнем матче 30 тура английской Премьер-лиги встречаются два "городских" клуба – "Сток Сити" и "Манчестер Сити". Команды решают очень разные задачи: "Сток" ведет борьбу за выживание в высшем дивизионе чемпионата Англии, а "МанСити" практически гарантировал себе золотые медали.

После 29 игр в активе "Манчестер Сити" 78 очков – на 13 больше, чем у идущего на втором месте "МЮ", к тому же сегодня команда Хосепа Гвардиолы может этот отрыв увеличить. "Сток Сити" с 27-ю очками занимает предпоследнее место, но от спасительного 17-го команды отделяет всего одно очко.

В последних пяти матчах "Манчестер Сити" одержал три победы (дважды по 3:0 с "Арсеналом" и 1:0 с "Челси") и потерпел два поражения (0:1 от "Уигана" и 1:2 от "Базеля" в Лиге чемпионов, когда побеждать команды было не обязательно). В свою очередь, "Сток Сити" в пяти играх четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Аналитики букмекерских контор считают гостей явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.23, тогда как на победу "Сток Сити" – 13, а на ничью – 6.60.

Матч "Сток Сити" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Сток Сити" – "Манчестер Сити":

канал "Футбол 2"

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