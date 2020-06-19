Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Не успел чемпионат Англии возобновиться, а нас ждет второй суперматч за неделю. 19 июня в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" местный "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 22:15 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире. "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" смотреть онлайн можно с помощью нашей трансляции.

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В прямом эфире в Украине поединок "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" покажут на телеканале Setanta Ukraine, который доступен на сайте Oll.tv.

"Манчестер Юнайтед" ушел на карантин на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, обыграв перед этим своего принципиального соперника "Манчестер Сити" (2:0). Подопечные Уле-Гуннара Сульшера всего на три очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

В свою очередь, "Тоттенхэм" всего на четыре балла отстает от "МЮ", но располагается уже на восьмом месте в таблице. Перед карантином "шпоры" выдали серию из шести матчей без побед во всех турнирах, а также безвольно вылетели из Лиги чемпионов.

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В первом круге "МЮ" дома обыграл команду своего бывшего тренера Жозе Моуринью со счетом 2:1 благодаря дублю Маркуса Рашфорда, а у гостей забивал Деле Алли.

Во время карантина Рашфорд полностью залечил свою травму и готов вернуться на поле, а вот Алли пропустит поединок из-за дисквалификации из-за глупой шутки относительно коронавируса. Также у "Тоттенхэма" матч пропустят Паррот, Танганга и Фойт.

Букмекеры считают "МЮ" небольшим фаворитом матча: коэффициент на победу команды Уле-Гуннара Сульшера – 2.48, на ничью – 3.40, на победу "Тоттенхэма" – 2.95.

Смотрите, как "МЮ" и "Тоттенхэм" играли в еврокубках перед карантином:

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