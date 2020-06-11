Звезду английского футбола дисквалифицировали за шутку о коронавирусе

Футболист "Тоттенхэма" шутил о коронавирусе еще до того, как пандемия накрыла весь мир

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли получил дисквалификацию на один матч английской Премьер-лиги, информирует пресс-служба "шпор". Футболиста наказали за ролик, в котором он высмеивал коронавирус еще до того, как вирус накрыл всю планету. Тогда же британца обвинили в расизме, так как он насмехался над людьми с азиатской внешностью.

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Кроме одноматчевой дисквалификации Алли обязали выплатить штраф в 50 тысяч фунтов. Футболист не сможет помочь "Тоттенхэму" в первом матче чемпионата Англии после возобновления против "Манчестер Юнайтед".

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В текущем сезоне Деле Алли провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

После 29 туров "Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "МЮ" идет на пятом месте.

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Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге чемпионов:

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