Где смотреть матч "Ювентус" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Список трансляций ответного поединка четвертьфинала ЛЧ на ТВ и в интернете

Стадион "Ювентуса". Фото: Twitter

Во вторник, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и амстердамским "Аяксом". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, на нашем сайте уже идет текстовая онлайн-трансляция поединка "Ювентус" – Аякс" с видео повторами голов и яркими фотографиями со стадиона.

Неделю назад в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью – 1:1. На последней минуте первого тайма счет открыл Роналду, а на первой минуте второй половины игры Нерес поразил ворота туринцев.

Где смотреть матч "Ювентус" – "Аякс":

канал "Футбол 2", прямой эфир

сайт oll.tv в подписке, прямой эфир

канал "Футбол 1", повтор (17.04 в 02.15)

канал "Футбол 1", повтор (17.04 в 10.25)

канал "Футбол 2", повтор (17.04 в 18.40)

Букмекеры. Котировки на проход "Ювентуса" – 1.30, на проход "Аякса" – 3.35. Что касается сегодняшней игры, коэффициент на победу "Ювентуса" – 1.67, на ничью – 3.90, на победу "Аякса" – 5.25.

Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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