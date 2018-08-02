Где смотреть ответный матч Лиги Европы "Мариуполь" – "Юргорден"

В четверг, 2 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится ответный поединок второго отборочного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019 годов: "Мариуполь" сыграет со шведским "Юргорденом". Время начала матча – 20:00 по киевскому времени. Матч будет показан в прямом эфире на украинском ТВ и в интернете. Анонс матча "Мариуполь" – "Юргорден" есть на нашем сайте.

Первый матч между командами в Стокгольме завершился ничьей – "Мариуполь" не удержал победу, пропустив мяч на 94-й минуте, а после этого и вовсе мог проиграть, но команду спасла штанга. Обзор матча "Юргорден" – "Мариуполь" – 1:1.

Сегодня "Маруполь" может устроить и ничья, но только нулевая. Напомним, что на этой стадии учитываются голы, забитые на выезде. В случае равенства по сумме двух матчей будет назначено дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

"Юргорден" прилетел в Украину на рейсовом самолете с пересадкой в Стамбуле. Правда, и хозяева добирались в Одессу на автобусе почти 10 часов.

Букмекеры о матче "Мариуполь" – "Юргорден":

Букмекеры, как и перед первым матчем, считают "Юргорден" фаворитом матча: коэффициент на победу шведской команды – 2.00, на ничью – 3.20, на победу "Мариуполя" – 3.50. Также гости фавориты на выход в следующий раунд – 1.55 против 2.45 на украинцев.

Смотреть "Мариуполь" – "Юргорден":

Матч "Мариуполь" – "Юргорден" начнется в 20:00. Список всех трансляций ответного матча второго предварительного раунда Лиги Европы на ТВ и в интернете:

"Футбол-1", live

"Футбол-2", пятница, 3 августа, 02:00 (повтор)

"Футбол-2", пятница, 3 августа, 10:40 (повтор)

"Футбол-1", пятница, 3 августа, 16:40 (повтор)

"Футбол-2", пятница, 3 августа, 22:40 (повтор)

"Футбол-2", суббота, 4 августа, 06:40 (повтор)

"Футбол-1", суббота, 4 августа, 13:15 (повтор)

"Футбол-2", суббота, 4 августа, 21:10 (повтор)

"Футбол-1", воскресенье, 5 августа, 08:10 (повтор)

"Футбол-2", воскресенье, 5 августа, 15:25 (повтор)

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