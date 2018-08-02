Худжамов: "В Премьер-лиге "Юргорден" был бы в первой "шестерке"

Сегодня "Мариуполь" в ответном матче 2-го квалифайн-раунда ЛЕ примет в Одессе шведский "Юргорден" (начало - 20:00, ТВ - "Футбол 1"). В поединке недельной давности в Стокгольме украинский клуб не смог удержать победу, пропустив на 4-й компенсированной минуте (1:1). И хотя гостевая результативная ничья всегда считается хорошим заделом для общей виктории, букмекеры в итоговый успех "Мариуполя" не верят, считая фаворитом шведский клуб.

Коэффициент на проход в следующий раунд подопечных Бабича - 2,45, их соперников - 1,55. Словно в подтверждение этих раскладов "Юргорден" даже прибыл на место событий раньше номинальных хозяев, хотя и не намного. Самолет со шведской командой на борту (скандинавы летели в Одессу рейсовыми лайнерами, с пересадкой в Стамбуле) приземлился во вторник около 21:00, а автобус с мариупольской делегацией прикатил в Южную Пальмиру на час позже. При этом путешествие из родного Приазовья заняло у Рустама Худжамова и компании почти 10 часов. Удалось ли восстановиться, "Сегодня" узнала у самого капитана мариупольцев.

- Все покажет лишь игра, - ответил Худжамов. - Время еще есть, так что готовимся. Но, если честно, было очень тяжело физически именно после вояжа в Швецию. В дороге провели 15-16 часов, приехали домой в четыре утра, а через день уже игра с "Десной". Во что это вылилось - вы сами видели.

- Таких путешествий раньше не было?

- Разве что в детстве, когда могли добираться на автобусе на турнир по 2-3 дня. Во взрослом футболе не припомню, чтобы так долго добирались на игру. Столько пересадок, ожиданий... Чувствовали себя какими-то "китайскими болванчиками" - спать хочется, а голова ходуном ходит. Что делали? Пересмотрели и перечитали все, что было, пока силы были.

- Какое впечатление оставил о себе соперник?

- У "Юргордена" хорошая команда, физически мощная и агрессивно настроенная. Они неплохо используют фланги и действуют очень напористо. На кого похожи? Сложно найти подобную в Украине. Но если бы они играли у нас в Премьер-лиге, то боролись бы за первую "шестерку" и, наверное, были бы в ней. По зубам ли они нам? Узнаем ближе к десяти вечера в четверг.

ГЛАЗАМИ ШВЕДОВ. На матче ожидается около 12-13 тысяч украинских болельщиков (из них лишь 1000 - непосредственно из Мариуполя) и почти 1200 шведских фанов. Специально для них на сайте "Юргордена" размещена длиннющая памятка. В ней, наряду с прочими советами и предостережениями ("не ходить по одному", "не носить с собой крупные суммы и ценные вещи", "не обсуждать с местными тему военного конфликта в Украине и тему России"), есть несколько "вишенок". Например: "Не пейте водопроводную воду - можно заболеть гепатитом А. В идеале - пройдите перед поездкой вакцинацию, поскольку одним из наиболее распространенных способов заболевания является использование льда в напитках". Или: "В Одессе много бездомных собак, которых не вакцинируют против бешенства, хотя этим летом вспышка была зафиксирована в Херсоне, всего в 30 милях (вообще-то, в пять раз дальше!) к северо-востоку".