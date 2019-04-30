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Где смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Аякс"

30 апреля, 19:41

Расписание трансляций поединка 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Лондоне и начнется в 22:00

Первый матч "Тоттенхэм" - "Аякс" пройдет в Лондоне
Первый матч "Тоттенхэм" - "Аякс" пройдет в Лондоне. Фото: AFP

30 апреля в Лиге чемпионов будет сыгран первый полуфинальный матч "Тоттенхэм" – "Аякс". Время начала поединка – 22:00 по Киеву. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Стэдиум", а на нашем сайте доступен текстовый онлайн "Тоттенхэм" – "Аякс" с яркими фото, видео повторами голов и комментариями ключевых эпизодов поединка.

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Аякс":

  • канал "Футбол 1", в прямом эфире
  • сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире
  • канал "Футбол 2" 1 мая в 08:35, повтор
  • канал "Футбол 1" 1 мая в 16:30, повтор
  • канал "Футбол 2" 1 мая в 19:40, повтор
  • канал "Футбол 2" 2 мая в 13:10, повтор
  • канал "Футбол 1" 2 мая в 19:30, повтор

Аналитики букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами первого матча 1/2 финала ЛЧ. Так, коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 2.40, тогда как на победу "Аякса" можно сделать ставку с коэффициентом 3.10, на ничью – 3.40. Но котировки на проход в финал в пользу голландского клуба: 1.82 против 2.05 на англичан. Кстати, ранее мы писали, что букмекеры прогнозируют выход в финале Лиги чемпионов "Аякса" и "Барселоны".

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Тег Лига чемпионов, где смотреть, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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