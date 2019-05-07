Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона"

Расписание трансляций поединка 1/2 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Первый матч выиграла "Барселона". Фото: AFP

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран ответный поединок 1/2 финала. В Англии встретятся "Ливерпуль" и "Барселона". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона" с яркими фото и видео повторами голов.

Напомним, что неделю назад команды провели первый поединок в Испании. И "Барселона" добыла разгромную победу – 3:0, один гол забил Луис Суарес и дубль оформил Лионель Месси.

Интересный факт, оба клуба по восемь раз играли в финалах Лиги чемпионов и выиграли по пять титулов.

"Барселона":

Победы: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015

Финалы: 1961, 1986, 1994

"Ливерпуль":

Победы: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005

Финалы: 1985, 2007, 2018

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Барселона":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

сайт oll.tv в подписке, в прямом эфире

канал "Футбол 2" 8 мая в 08:45, повтор

канал "Футбол 1" 8 мая в 16:40, повтор

канал "Футбол 2" 8 мая в 19:30, повтор

Букмекеры о матче. В конторах фаворит второго полуфинала английский клуб. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.50, на ничью – 3.75, на победу "Барселоны" – 2.65. Котировки выход в финал "Барселоны" – 1.04, на проход "Ливерпуля" – 10.00.



Напомним, в другом полуфинале неделю назад в Лондоне "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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