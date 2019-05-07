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Онлайн полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона"

7 мая, 10:26

Текстовая трансляция поединка ЛЧ с фото и видеоповторами голов

Финалист определится в Ливерпуле
Финалист определится в Ливерпуле. Фото: AFP

Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов. В Англии сойдутся "Ливерпуль" и "Барселона". Неделю назад в первом полуфинале "Барселона" разгромила "Ливерпуль" – 3:0. Ситуация для мерсисайдцев критическая. Еще ни разу "Ливерпуль" не отыгрывался после гостевого поражения в три мяча, а "Барселона" не потерпела ни одного поражения в нынешней Лиге чемпионов. Более того, сразу два ключевых игрока не выйдут сегодня на поле из-за травм – Фирмино и Салах. 

Букмекеры о матче. В конторах фаворит второго полуфинала английский клуб. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.50, на ничью – 3.75, на победу "Барселоны" – 2.65. Котировки на проход "Барселоны" – 1.04, на проход "Ливерпуля" – 10.00.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка, с яркими фото со стадиона и видео повторами голов.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0

Оригинальная мозаика к матчу

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Обзор первого матча "Барселона" – "Ливерпуль":

История противостояний. Команды проведут десятый матч между собой. На сегодня "Ливерпуль" выиграл три, "Барселона" – три, еще три встречи завершились вничью. Разница мячей в пользу испанцев – 9:6. Ранее никогда "Барселона" не проходила "Ливерпуль" в еврокубках.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:


"Нам не помогут два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире, а для выхода в финал надо забивать четыре мяча. Положение тяжелое. Но покуда у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться. Чтобы победить, нужно сыграть безупречно. Возможно, это наш последний матч в текущей Лиге чемпионов. Так давайте получим удовольствие".

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде:


"Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать "Ливерпуль". У "Ливерпуля" есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем. "Ливерпуль" будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь. Но мы должны фокусироваться на собственной игре".

Домашние дела. Чуть ранее "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании. Команда завоевывала свой 26-й титул в истории и 8-й за последние 11 сезонов.

В Англии остался один тур до конца чемпионата: у "МанСити" – 95 очков, у "Ливерпуля" – 94.

Соперники. Победитель нашего полуфинала сыграет с лучшей командой в паре "Тоттенхэм" – "Аякс". Неделю назад клубы встретились в Лондоне и "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" – 1:0: видеообзор матча.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль

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Сегодня|Спорт

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